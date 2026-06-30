Что произошло в Иркутской области за ночь на 1 июля: главные новости

В Иркутске полицейские пресекли новые случаи перепродажи бензина Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске полицейские пресекли новые случаи перепродажи бензина

Оперативники продолжают рейды по выявлению спекулянтов топливом. Как информирует ГУ МВД России по Иркутской области, за сутки задокументированы два эпизода нелегальной реализации бензина.

Сотрудники регионального управления экономической безопасности задержали 25-летнего жителя Иркутска, который продавал бензин АИ-95 через интернет по 250 рублей за литр. При встрече с покупателями у него изъяли 20-литровую канистру. Задержанный признался, что приобрёл топливо на загородной АЗС для перепродажи.

В тот же день полицейские выявили 31-летнего нарушителя, который пытался сбыть бензин по 300 рублей за литр. На обоих торговцев составлены протоколы по статье за незаконную предпринимательскую деятельность.

На заправках Иркутской области могут появиться народные дружины

В Приангарье предложили создать добровольные дружины для помощи полиции на автозаправочных станциях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Законодательного Собрания, добровольцы уже готовы выйти на дежурства бесплатно. Среди них участники СВО, казаки, волонтёры, члены военно-патриотических организаций. Главная цель - навести порядок в очередях, пресечь спекуляции и снизить напряжение на заправках. Губернатор Игорь Кобзев ранее ввёл режим повышенной готовности из-за острого дефицита горючего.

Жительницу Иркутского района оштрафовали за фиктивную регистрацию 11 иностранцев

Иркутский районный суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Как сообщает объединённая пресс-служба судов, женщина признана виновной по статье о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Суд установил, что с июля по сентябрь 2025 года она оформила в МФЦ регистрацию 11 граждан Кыргызстана в своём доме в СНТ «Белочка», зная, что они там никогда не жили и проживать не будут. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.