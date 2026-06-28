Что произошло в Иркутской области в ночь на 29 июня

Режим повышенной готовности ввели из-за ситуации с бензином в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области из-за обстановки с бензином введен режим повышенной готовности. Губернатор Игорь Кобзев вынес соответствующее решение, чтобы предотвратить ЧС и снизить ажиотаж на заправках. Сеть «Роснефть» ввела лимит 50 литров на машину в сутки, а всем АЗС запрещено продавать бензин в канистры - только в штатный бак автомобиля.

Вечером 26 июня молния ударила в частный дом известного иркутского ведущего Артема Глинского. Соседи услышали хлопок и вызвали пожарных, но огонь полностью уничтожил второй этаж. В этот момент хозяин работал на мероприятии и узнал о беде по телефону.

В Иркутске кот по кличке Гагарин, которого хозяин выбросил с балкона пятого этажа, идет на поправку после операции и ждет новую семью. Животному сделали операцию после открытого оскольчатого перелома. Сейчас кот чувствует себя бодро: он ест и даже носится по комнате, доставая других питомцев.