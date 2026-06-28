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Общество28 июня 2026 22:00

Что произошло в Иркутской области в ночь на 29 июня

Режим повышенной готовности ввели из-за ситуации с бензином в Иркутской области
Василина ИКОННИКОВА
Режим повышенной готовности ввели из-за ситуации с бензином в Иркутской области

Режим повышенной готовности ввели из-за ситуации с бензином в Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области из-за обстановки с бензином введен режим повышенной готовности. Губернатор Игорь Кобзев вынес соответствующее решение, чтобы предотвратить ЧС и снизить ажиотаж на заправках. Сеть «Роснефть» ввела лимит 50 литров на машину в сутки, а всем АЗС запрещено продавать бензин в канистры - только в штатный бак автомобиля.

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