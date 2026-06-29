С рельсов сошли семь вагонов с углем, они не перевернулись. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сход грузового поезда в Забайкалье 29 июня 2026 произошел на станции Уруша Забайкальской железной дороги. Что известно к этому часу – читайте в материале КП-Иркутск.

Причины схода грузового поезда в Забайкалье 29 июня 2026

С рельсов сошли семь вагонов с углем, они не перевернулись. По какой именно причине – пока неизвестно. На место сразу выехал помощник Сковородинского транспортного прокурора, чтобы координировать действия служб.

Пострадавшие при сходе грузового поезда в Забайкалье 29 июня 2026

К счастью, никто не пострадал. Движение пассажирских поездов не задержали. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уже организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Видео схода грузового поезда в Забайкалье 29 июня 2026

Семь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Уруша в Забайкалье. Видео: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Расследование продолжается, пока это все, что известно про сход грузового поезда в Забайкалье 29 июня 2026.

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