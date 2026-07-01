Что произошло в Иркутской области за ночь на 2 июля: главные новости

В Иркутске будут судить поставщиков технического кислорода в больницы Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске будут судить поставщиков технического кислорода в больницы

В Иркутске перед судом предстанут генеральный и коммерческий директора компании, которые в 2025 году поставляли в медучреждения технический кислород под видом медицинского. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, руководители знали, что технический газ не предназначен для лечения и стоит намного дешевле, но продолжали отправлять фальсификат.

Компания использовала одни и те же паспорта качества на десятки поставок, а лабораторные исследования в Иркутске не проводились. Общая сумма поставок составила 2 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на 32 млн рублей. Уголовное дело передано в суд.

Иркутская компания купила несуществующие реагенты за 3,8 млн рублей

В Иркутске мошенники похитили у организации 3,8 млн рублей через сайт-двойник. Как сообщает МУ МВД России «Иркутское», гендиректор компании нашёл объявление о продаже химических реагентов, перевёл деньги, но товар не получил, а продавец исчез.

Полицейские установили, что сайт был поддельным. Завели уголовное дело.

Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области 30 июня

За 30 июня в лесах Приангарья ликвидировали четыре пожара. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, один очаг потушили в Заларинском районе в день обнаружения, ещё три - в Нижнеудинском, Усольском и Чунском районах. На тушении работали 194 человека и 26 единиц техники.

На утро 1 июля под контролем остаются два пожара в Катангском и Жигаловском районах общей площадью почти 622 гектара. Обстановка под контролем.