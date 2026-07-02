Мужчина получил сообщение со словом «Похороны...». Узнав, что скрывалось за этим посланием, он пришел в ужас

В мессенджере высветилось короткое и пугающее слово, за которым скрывался коварный план аферистов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В мессенджере высветилось короткое и пугающее слово, за которым скрывался коварный план аферистов. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Вам подарок»

Истории ограбленных людей начались одинаково буднично – со звука входящего сообщения. Жительнице Селенгинского района Бурятии прислали поздравление. Текст гласил: «С днем рождения, вам подарок от банка», а рядом притаилась заветная ссылка. Женщина поверила, кликнула и, не заподозрив подвоха, ввела код из пришедшего смс.

Реакция была мгновенной. Банковское приложение заблокировалось, превратившись в бесполезную иконку. Настоящий ужас накрыл позже, в отделении банка. Глядя в выписку по счету, пострадавшая увидела, что ее деньги гуляют по чужим картам. 24 тысячи рублей мошенники раскидали по разным счетам и спокойно сняли наличными в другом городе. Но главный удар был впереди: помимо украденных накоплений, преступники успели повесить на женщину кредит. Общий ущерб составил 55 500 рублей.

«Похороны»

Второй случай пугает еще больше. Мужчине из Улан-Удэ в мессенджер прилетело сообщение от знакомого. Всего одно слово – «Похороны» – и ссылка. Увидев такое, любой схватится за телефон. Ничего не подозревая и, вероятно, думая о трагическом известии, сибиряк перешел по адресу.

Дальше – как в тумане. Мужчина зашел в свое банковское приложение просто проверить счет и застыл в ужасе. Аферисты провернули схему без его участия: на имя жертвы уже был оформлен онлайн-кредит. Банк одобрил заем, и 41 000 рублей тут же улетели в карман неизвестного.

Как не стать жертвой аферистов

За красивыми открытками и жуткими заголовками вроде «Похорон» прячутся вредоносные программы. Их задача - выпотрошить ваши счета или набрать долгов от вашего лица. Запомните простые вещи, чтобы не отдать мошенникам свои кровные:

- Даже если сообщение пришло от лучшего друга или родственника, аккаунт которого могли взломать. Увидели непонятную ссылку - наберите человека и спросите, что случилось.

- Требование ввести цифры из смс на незнакомом сайте - верный признак ограбления. Настоящему банку этот код не нужен для зачисления «подарка».

- Чувствуете, что вас развели, или приложение ведет себя странно? Немедленно звоните в банк по номеру с оборота вашей карты и требуйте заблокировать все операции.

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