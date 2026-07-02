Рассказываем, где в Иркутске запланировано отключение холодной воды летом и осенью 2026 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Опубликован график отключения холодной воды в Иркутске на лето и осень 2026 года. Городское МУП «Водоканал» объясняет, что это необходимые меры для проведения планового-предупредительного ремонта на сетях водопровода и канализации.

Отключение холодной воды в Иркутске летом 2026: июль

Как ранее сообщала КП-Иркутск, холодная вода временно пропадет в некоторых домах Ленинского района с 22.00 2 июля до 10.00 4 июля. В частности, отключение коснется поселка Горького и садоводств в Селиванихе.

- Необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам), - уточнили в "Водоканале".

Также холодной воды не будет в части Куйбышевского района в течение суток: с 9.00 30 июля до 9.00 31 июля. Речь идет о домах в микрорайоне Лесном и поселке Искра.

Подробный список адресов, где состоится отключение холодной воды в Иркутске в июле 2026, смотрите здесь.

Отключение холодной воды в Иркутске летом 2026: август

Чуть больше суток, с 22.00 20 августа до 6.00 22 августа, продлится отключение холодной воды в некоторых домах Октябрьского района. Точные адреса станут известны позже.

Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

График отключения холодной воды в Иркутске на осень 2026: сентябрь

Уже известно, где пройдет отключение холодной воды в Иркутске в сентябре 2026 года. На первый месяц осени перенесли ограничение в Куйбышевском районе, которое изначально было запланировано на июнь. Однако период еще уточняется. Речь идет о правом береге реки Ушаковки, микрорайоне Лесной и поселке Искра. Всего в список включены 237 улиц.

Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

5. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

6. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

7. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

8. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

9. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

10. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

11. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

12. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

13. Фото: МУП "Водоканал" г. Иркутска.

Так выглядит график отключений холодной воды в Иркутске на лето и осень 2026 года.

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