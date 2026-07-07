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Происшествия7 июля 2026 8:32

На сапборде покатился в кратер вулкана. Для туриста из Иркутской области экскурсия на Камчатке закончилась плохо

Турист из Иркутской области получил серьезную травму бедра на вулкане
Татьяна ИВАНОВА
Житель Иркутской области отправился на Камчатку за яркими впечатлениями, но поездка закончилась тяжелой травмой и больничной койкой.

Житель Иркутской области отправился на Камчатку за яркими впечатлениями, но поездка закончилась тяжелой травмой и больничной койкой.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Иркутской области отправился на Камчатку за яркими впечатлениями, но поездка закончилась тяжелой травмой и больничной койкой. Теперь в истории разбираются следователи - против организатора экскурсии заведено уголовное дело. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Не выдал снаряжение и не предупредил об опасности»

Как рассказали в Следственном комитете по Камчатскому краю, 39-летний индивидуальный предприниматель предлагал туристам экскурсии на вулкан Горелый. Программа звучала заманчиво: трансфер, подъем на вершину и катание на сапборде прямо по водоему в кратере. Среди клиентов, купивших такой тур в период с 28 июня по 2 июля 2026 года, оказался и житель Приангарья.

Однако, по версии следствия, безопасность группы предприниматель обеспечить не мог. Туристам не выдали специальное снаряжение для горной местности, не объяснили реальные риски маршрута, а о квалификации сопровождающего им оставалось только догадываться.

- Фигурант ввел своих клиентов в заблуждение относительно собственной подготовленности к походу, - уточняют в СК.

Спуск на сапборде по неровному склону

Роковой момент наступил 2 июля. Группа уже находилась на вершине вулкана Горелый в Елизовском районе. Предприниматель предложил сибиряку эффектный трюк - спуститься на сапборде по склону к водоему в кратере. Затея опасная, но клиент доверился организатору.

Спуск по неровной поверхности закончился мгновенно: сапборд перевернулся, турист упал и получил закрытый оскольчатый перелом бедра слева. Предварительно травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Вместо красивых фото из кратера мужчину ждала экстренная эвакуация и лечение.

Подозреваемый уже допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения. Фото: СК Камчатки.

Подозреваемый уже допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения. Фото: СК Камчатки.

- В отношении предпринимателя заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Подозреваемый уже допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая точно установит степень тяжести вреда здоровью пострадавшего, - добавили в Следкоме.

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