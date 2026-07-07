На сапборде покатился в кратер вулкана. Для туриста из Иркутской области экскурсия на Камчатке закончилась плохо

Житель Иркутской области отправился на Камчатку за яркими впечатлениями, но поездка закончилась тяжелой травмой и больничной койкой. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Иркутской области отправился на Камчатку за яркими впечатлениями, но поездка закончилась тяжелой травмой и больничной койкой. Теперь в истории разбираются следователи - против организатора экскурсии заведено уголовное дело. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Не выдал снаряжение и не предупредил об опасности»

Как рассказали в Следственном комитете по Камчатскому краю, 39-летний индивидуальный предприниматель предлагал туристам экскурсии на вулкан Горелый. Программа звучала заманчиво: трансфер, подъем на вершину и катание на сапборде прямо по водоему в кратере. Среди клиентов, купивших такой тур в период с 28 июня по 2 июля 2026 года, оказался и житель Приангарья.

Однако, по версии следствия, безопасность группы предприниматель обеспечить не мог. Туристам не выдали специальное снаряжение для горной местности, не объяснили реальные риски маршрута, а о квалификации сопровождающего им оставалось только догадываться.

- Фигурант ввел своих клиентов в заблуждение относительно собственной подготовленности к походу, - уточняют в СК.

Спуск на сапборде по неровному склону

Роковой момент наступил 2 июля. Группа уже находилась на вершине вулкана Горелый в Елизовском районе. Предприниматель предложил сибиряку эффектный трюк - спуститься на сапборде по склону к водоему в кратере. Затея опасная, но клиент доверился организатору.

Спуск по неровной поверхности закончился мгновенно: сапборд перевернулся, турист упал и получил закрытый оскольчатый перелом бедра слева. Предварительно травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Вместо красивых фото из кратера мужчину ждала экстренная эвакуация и лечение.

Подозреваемый уже допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения. Фото: СК Камчатки.

- В отношении предпринимателя заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Подозреваемый уже допрошен, решается вопрос о предъявлении обвинения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая точно установит степень тяжести вреда здоровью пострадавшего, - добавили в Следкоме.

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