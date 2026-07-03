«Нашли на дороге, без сознания»: сибирячку 20 лет считали жертвой ДТП, пока настоящий виновник не признался в содеянном

Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конец июня 2006-го, вечер. В одном из сел Бурятии за столом собралась компания. Шесть человек – один мужчина и пятеро женщин. Одна из них и принимала гостей. Они, к слову, не все знали друг друга. Некоторые, например, 28-летняя Анна Сутулова и 39-летняя Елена Баринова в этот вечер познакомились.

Вечер компания проводила шумно и весело. Анна к полуночи уже еле держалась на ногах. Гости решили отвести ее домой, Елена пошла с ними.

По дороге явно что-то произошло. Может, неаккуратное слово, может, косой взгляд. Так или иначе, женщины поссорились. Анна, как потом расскажут свидетели, принялась оскорблять Елену. Та пыталась свести конфликт на нет, просила замолчать, но Анна не остановилась.

Женщины продолжили выяснять отношения. В итоге Елена напала на Анну - первый удар нанесла кулаком точно в голову. Когда жертва упала на дорогу, начала пинать ногами, а затем схватила в руки лежащий рядом на земле металлический прут…

Анну просто оставили лежать на дороге. Позже ее увидели прохожие, которые вызвали милицию и скорую помощь. Девушку увезли в больницу, где она позже и умерла. Слишком сильные были травмы. Следователи тогда решили: Анну сбила машина. Дело уголовное завели, пытались разыскать виновника аварии, свидетелей, улики – обломки фар, машину с характерными вмятинами. Но, разумеется, не нашли – его ведь и не было. Так это убийство 20 лет оставалось нераскрытым.

«Мы проводили ее до дома»

А в 2026 году следователи снова к нему вернулись. О деталях уголовного дела КП-Иркутск рассказала следователь Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Бурятия, старший лейтенант юстиции Александра Цыдыпова.

Для начала следователи восстановили маршрут Анны. Выяснилось, что накануне она была в гостях. Всех пятерых из компании спустя 20 лет снова допросили. Знакомые Анны, с которыми она провела вечер, все как один утверждали: «Да, ссора между Анной и Еленой была, но мы довели ее почти до дома». Про избиение, про удары ногами и прутом по голове – ни слова.

Александра Цыдыпова решила перепроверить показания и компанию, с которой погибшая Анна провела вечер, снова вызвали на допрос. И Елена Баринова, которой сегодня уже 60 лет, не выдержала и призналась.

- Все эти годы она, как сказала, жила с чувством вины. Женщина побоялась признаться в случившемся сразу, когда узнала, что Анна попала в реанимацию. Боялась получить срок. Думала, что, если промолчать, никто никогда не узнает правду. Но совесть грызла ее каждый день. Она призналась, что ударила Анну металлическим прутом.

Когда же на повторном допросе речь зашла о том, почему остальные четверо просто стояли рядом во время расправы, они дали объяснение своему молчанию.

- Было темно, мы толком ничего не поняли. Кто-то крикнул: «Лена, хватит!», но подходить боялись».

Елене предъявили обвинение по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Материалы дела переданы в суд. Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

*имена изменены - прим. Ред.

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