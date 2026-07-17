Не только Михаил Попков: эти маньяки годами держали в ужасе сёла и города Иркутской области, но быстро были забыты

Фото: ГУ МВД по Иркутской области/ СУ СК Иркутской области/ архив Николая Китаева.

Когда речь заходит о маньяках Иркутской области, в первую очередь вспоминают «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «академовских молоточников». Их имена гремели на всю страну, о них снимали документальные фильмы и писали десятки статей. Но в криминальной истории региона есть и другие имена — не столь раскрученные, но от этого не менее пугающие. КП-Иркутск вспоминает тех, чьи преступления шокировали Приангарье, но со временем оказались в тени громких дел.

«Доктор Смерть»: как врач стал монстром

Василий Кулик — один из самых страшных преступников советской эпохи. Работал врачом скорой помощи в Иркутске, пользовался доверием людей — и именно это доверие жестоко предавал. В 1984–1986 годах он совершил 13 убийств: жертвами стали шестеро детей и семеро пожилых женщин. Схема была изощрённой: к пожилым женщинам он приезжал на дом и делал укол самодельного психотропного препарата, а детей заманивал в безлюдные места обещанием поиграть. Самое жуткое — он использовал привычные медицинские атрибуты: шприцы, ампулы, свой докторский дипломат, будто всё происходило в рамках «лечения». От этого преступления казались ещё более зверскими — будто смерть приходила под видом спасения.

Фото: архив Николая Китаева Фото: Андрей СИНЬКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержали Кулика почти случайно. В январе 1986 года прохожие заметили, как он уводит ребёнка, и подняли тревогу. При нём нашли медицинский дипломат — тот самый, в котором он носил орудия преступлений. На суде Кулик сначала признался в содеянном, а потом резко отказался от показаний, заявив, что его заставляла действовать некая банда «Чибиса». Следователь Николай Китаев тщательно проверил эту версию и доказал, что она — не более чем попытка уйти от ответственности. В 1988 году суд приговорил Василия Кулика к смертной казни. Приговор привели в исполнение в 1989 году в иркутском СИЗО.

1981 год. Свадьба Василия Кулика. Молодая жена и не подозревала о наклонностях избранника. Фото: архив Николая Китаева Фото: Андрей СИНЬКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дело Кулика стало поворотным для советской криминалистики: впервые в регионе так плотно работали с психологическим профилем преступника, а общественность впервые столкнулась с тем, что убийцей может быть человек в белом халате — тот, кому принято безоговорочно доверять.

Маньяк из тайги и 16 жертв

История Бориса Богданова известна куда меньше, хотя по количеству жертв и жестокости она не уступает многим громким делам. Он совершал убийства в Слюдянке и окрестностях в 1980–1990 х годах. По версии следствия, на его счету не менее 16 человек.

Богданов после демобилизации вернулся в родные места, постепенно всё больше отдаляясь от нормальной жизни и всё чаще оказываясь в поле зрения милиции. Первый срок получил в 1980-е годы по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». В гневе он расправился с коллегой. Освободившись, вернулся, женился и занял руководящую должность в Байкальском кооперативном зверопромхозе в Култуке, хотя по натуре был изгоем со странностями. Вскоре была выявлена крупная недостача. Богданова уволили без права остаться даже на посту охотника, а на его место быстро нашли замену. Разъяренный Борис поджег базу и скрылся в чаще. Многие думали, что его загрызли медведи или погубил голод.

То, что Борис Богданов живее всех живых, милиционеры поняли, когда сгорел дом новоиспеченного начальника базы. Внутри были обнаружены поврежденные огнем кости его жены и ребенка. Вскоре на пепелище нашли и останки самого мужчины. Семью мучали перед тем как убить. Это была месть Богданова. С того момента жертвами «байкальского лешего» становились случайные грибники, ягодники, охотники, промысловики. Некоторых из них он убивал на месте из обреза, а затем раздевал, чтобы привлечь диких зверей. С кем-то Богданов болтал и отпускал восвояси. Женщин брал в заложники в качестве лесных жен и под угрозами уводил в глушь.

В 1995 году оперативники наконец вышли на его след. Но взять живым не смогли. Уголовное дело закрыли в связи со смертью подозреваемого, хотя собранные доказательства убедительно свидетельствовали о его причастности к серии убийств.

Его называли изгоем, хозяином тайги и лешим. Фото: газета "Славное море".

Тулунский маньяк: 30 лет страха

История «тулунского маньяка», — пример того, как преступник может десятилетиями оставаться в тени, пользуясь тем, что жертвы боятся или стыдятся говорить о случившемся. Он орудовал в Тулуне с 1991 по 2019 год. Действовал по отработанной схеме: угрожая ножом, уводил женщин в безлюдные места, где совершал насилие. В деле фигурируют как эпизоды изнасилований, так и убийства — два подтверждённых случая. Особенно пугало, что нападения происходили в знакомых местах: на окраинах города, возле гаражей, в перелесках, куда местные ходили каждый день. Для жителей это означало, что опасность была буквально в двух шагах от привычной жизни.

Фотороботы насильника и убийцы. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

- Неоднократно жертвы упоминали о проблемах маньяка с потенцией. Зачастую он ложился на них и засыпал, а после продолжал насильственные действия. Во время следствия сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство под названием раптофилия (паталогическая тяга к изнасилованию – прим. ред.), - рассказывал КП-Иркутск Евгений Карчевский, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области, раскрывший в том числе дела самого кровавого убийцы России Михаила Попкова и иркутских молоточников. - То есть вступить в половой акт для него было возможно, если женщина сопротивляется, боится и просит о помощи. Знала ли об этом жена? Так как замуж она вышла в сравнительно раннем возрасте, то могла даже не понимать, что бывает по-другому или что это ненормально.

Насильнику и убийцу назначили 24 года колонии. Срок давности преступлений с 1990 по 2000 год истёк. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Расследование растянулось почти на три десятилетия. Жертвы часто не могли дать чёткое описание преступника, а часть материалов была утеряна после наводнения в Тулуне в 2019 году. Это осложнило работу следователей, но не остановило её. Ключевым моментом стала генетическая экспертиза: после очередного нападения биологические следы позволили установить личность подозреваемого. В январе 2019 года маньяка задержали. В 2021 году Иркутский областной суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

ЭКСПЕРТНО

Евгений Карчевский, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области:

Евгений Карчевский, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области.

«Генетика ту ни причём»

- Думаю, что серийных маньяков прежде всего объединяют травмирующие события из детства. Отсутствие родительской любви, заботы, в сочетании с жестокостью и насилием дают непредсказуемые последствия. Люди с подобным прошлым могут ничем отличаться от других, пока с ними не случается то, что становится так называемой отправной точкой. Уверен, что генетика тут ни при чём.