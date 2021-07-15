«Комсомольская правда» отправит горячие обеды врачам красной зоны

Третья волна коронавируса с каждым днем набирает обороты в Иркутской области. А это значит, что работы у врачей красной зоны становится все больше. Чтобы помочь медикам, «Комсомольская правда» совместно с Общественной палатой Иркутска, ООО «Сервер», арт-галереей «Диас», Иркутским госуниверситетом и Иркутским фондом культуры продолжает акцию по помощи медикам. Вот уже более двух недель мы обеспечиваем врачей бесплатными горячими обедами.

Сначала целую неделю горячие блюда в Иркутский перинатальный центр поставлял ИГУ. Врачи получали первое, второе, салат и компот. Затем эстафету добра принял депутат Думы Иркутска Алексей Кудрявцев. Он решил отблагодарить медиков за их работу, а также за то, что они вылечили его от COVID-19 летом прошлого года. Третьим на очереди оказался председатель совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Приангарья Яков Миндрулев. Доброволец напомнил, что медики первыми приходят к нам на помощь. И отметил, что теперь помощь нужна уже врачам. Обеды в тот же перинатальный центр он отправляет на этой неделе вместе с директором ледового городка «Хрустальная сказка» Нией Мухамадеевой

Ну а теперь очередь уже за нами. С 15 июля врачей начинает кормить «Комсомольская правда». Если помочь хотите и вы, то присоединяйтесь к нашей акции. Мы продолжаем принимать заявки для медучреждений Иркутска. Напоминаем, что все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении публиковаться в печати.

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