Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июля: за месяц COVID-19 в регионе заболели больше 4,5 тысяч человек

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июля: за месяц COVID-19 в регионе заболели больше 4,2 тысячи человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 1 июля. В регионе продолжает набирать обороты третья волна пандемии коронавируса. Накануне был поставлен рекорд Приангарья по количеству смертей за сутки с начала распространения COVID-19 – скончались 28 человек. Растет и число заболевших. За июнь в регионе диагноз новая коронавирусная инфекция был поставлен больше 4500 сибирякам. Для сравнения в мае, который на сутки длиннее июня, COVID-19 был выявлен у 3636 человек.

Но страшно не само количество заболевших, а число тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме. По данным на 1 мая в регионе в больницах лежали 1160 пациентов, 1 июня – 1154, а на 1 июля – тех, кому требуется постоянное наблюдение медиков уже больше 4800 зараженных.

В ковидных госпиталях резерв пока есть – накануне министр сообщал о 5488 койках – но он, как мы видим, сокращается. Поэтому в регионе ввели дополнительные ограничительные меры, они, напомним, коснулись общепита и фитнесс-залов.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июля: вакцинация по-прежнему добровольная

В Иркутской области и медики и правительство ратует за добровольную вакцинацию, чтобы люди заботились о своем здоровье по убеждению, а не по принуждению. Сейчас вакцинировано более 40% взрослого населения, поэтому и заболевших среди них сейчас немного, в основном в больницы попадают молодые, которые не стали делать прививки, менее ответственно подходят к соблюдениям дистанции, ношению масок, к тому же и за помощью к медикам обращаются поздно – зачастую их сразу приходится госпитализировать. Особенно сейчас много заболевших среди жителей региона в возрасте от 18 до 20 и от 20 до 25 лет.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июля: медики снова нуждаются в помощи

Колоссальная нагрузка легла на плечи медиков с приходом третьей волны коронавируса. Снова врачи круглосуточно борются за жизни и здоровье наших земляков. Чтобы хоть как-то облегчить будни иркутским медработникам уже сегодня, 1 июля, в Иркутский перинатальный центр – там сейчас также лежат ковидные больные - отправится партия бесплатных обедов от Иркутского госуниверситета.

Пока запас для этого медучреждения создан на неделю вперед. Если у вас есть желание помочь врачам, как это сделать – вы можете узнать здесь.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 июля: статистика заболеваемости

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области за сутки возросло на 287, до 74 596. В больницах сегодня находятся 4837 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Еще 2116 человек лечатся амбулаторно.

Выздоровели за сутки 48 сибиряков, всего в регионе переболели уже 70 342 боровшихся с инфекцией, в их числе 6620 детей.

За сутки скончались еще 27 человек, 25 от коронавируса, еще двое инфицированных - от иных болезней. Всего в Приангарье умерли уже 3174: причиной смерти COVID-19 стал 2876 из них, остальные 298 имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 июля.

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