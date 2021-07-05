Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 июля: вирус мутировал, 70% зараженных сейчас требуется ИВЛ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 5 июля. Ситуация в регионе очень сложная. По данным на 4 июля в регионе ковидных пациентов принимали 55 медицинских учреждений, где было открыто 5868 коек. По данным на 5 число в госпиталях сегодня 5308 госпитализированных. Резерв «тает» с каждым днем. Сложность еще заключается в том, что нужны не просто кровати для заболевших, но койки с доступом кислорода и реанимацией, так как вирус мутировал и теперь у большинства зараженных болезнь протекает в тяжелой форме.

По словам главврача Иркутской областной инфекционной больницы Владимира Хабудаева, 60-70% заболевших нуждаются в поддержке кислородом. Именно поэтому просто так разворачивать госпитали в торговых или выставочных центрах не имеет смысла. Пока выход в региональном минздраве нашли в возможности перепрофилировать под ковидных больных Иркутскую областную клиническую больницу. Не всю, но большая часть коечного фонда – это порядка новых 700 мест для пациентов с COVID-19.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 июля: локдаун пока не имеет смысла, а вакцинация - да

Даже если ввести жесткие ограничения, туристы все равно будут приезжать, ведь в регионе сейчас самый сезон. А введение локдауна серьезно ударит по экономике региона. По мнению властей, пока достаточно тех жестких ограничений, которые будут действовать до 18 июля. Главное, чтобы каждый иркутянин почувствовал свою ответственность и строго их соблюдал. При этом масочный режим, социальная дистанция – обязательны. И по возможности сейчас лучше избегать мест массового скопления людей. От горожан также зависит, как долго Приангарье будет «под третьей волной». По данным экспертов, такое положение дел продлится в регионе до октября, а ведь впереди учебный год, много запланировано международных событий в области…

Медики и власти просят сибиряков собраться с силами и сделать все зависящее от них, чтобы сократить время вспышки заболеваемости. В этом, по их мнению, поможет разобщенность, сокращение деловой активности и вакцинация. Кстати, прививаться нужно и тем, кто переболел – сделать это можно спустя полгода после выздоровления.

- Сегодня уже ни для кого не секрет, что болеют и привитые и те, кто уже переболел однажды коронавирусом, - рассказал во время прямого эфира главврач областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. – Это происходит из-за мутации вируса.

Но даже если такие пациенты попадают в больницу, на ноги они встают гораздо быстрее тех, кто проигнорировал возможность привиться. Как рассказала главврач Иркутской клинической больницы №1 Любовь Лялина, их выписывают через 4-6 дней.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 июля: статистика на сегодня

В регионе зарегистрировано 75 853 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии, за сутки это число увеличилось на 327. Именно столько человек получили положительные результаты ПЦР-тестов. На больничных койках в ковидных госпиталях сегодня 5308 пациентов, из них в тяжелом состоянии 291. Всего в регионе коронавирусом сейчас больны 7900 человек, 2592 из них пока лечатся дома – амбулаторно.

За время пандемии в Приангарье COVID-19 переболели 70 539 человек, из них 6716 – дети. Увы, не всем удалось справиться в инфекцией. Скончались уже 3284 зараженных: из них от COVID-19 умерли 2978 пациентов (+29 за сутки), от иных болезней 306 (+3 за сутки).

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 5 июля.

Читайте также:

Врачи объяснили, почему привитые болеют коронавирусом в Иркутске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08