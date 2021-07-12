Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 июля: треть заболевших COVID-19 детей попадают в палаты интенсивной терапии Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 12 июля. О том, что мутировавший коронавирус не щадит теперь не только стариков, но и детей, врачи говорят уже не первый день. Только за минувший месяц в Приангарье от COVID-19 вылечили 570 ребятишек. Причем, большинство из них переносят болезнь нелегко.

- Дети очень тяжело переносят инфекцию, - поделился во время прямого эфира в соцсетях главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. - Если посмотреть на срез пациентов, поступающих в педиатрическое отделение, то треть из них попадает в палаты интенсивной терапии. При этом сегодня не существует ни одного разрешенного препарата для лечения ковид-положительных детей.

Сейчас в Иркутске от коронавируса лечат 56 детей, 15 из них – младенцы.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 июля: туристический сезон в регионе продолжается

Иркутская область регион туристический, поэтому пока вводить локдаун в самый разгар сезона не стали. Накануне также сообщили, что Байкал продолжит быть доступен для путешественников. Конечно, соблюдение всех санитарных норм коронавирусного времени обязателен. На минувшей неделе были озвучены ограничения для отдыхающих.

Они, кстати, вступят в силу как раз с 12 июля. С сегодняшнего дня в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы туристам старше 18 лет нужно будет предъявить один из документов на выбор – подробности здесь.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 июля: в больницах 5895 пациентов с COVID-19

За сутки в регионе COVID-19 подтвердился еще у 369 человек – это снова максимальный прирост заболевших за 24 часа за все время пандемии. В больницы госпитализировали 83 зараженных. Сейчас в ковидных госпиталях лечат 5895 человек, 335 из них - тяжелые. Всего в Приангарье коронавирусом на сегодняшний день больны больше 9600 человек, дома с инфекцией борются 3759 сибиряков.

Всего с начала пандемии количество зарегистрированных инфицированных составило на 12 июля 78 324. Радует, что 71 022 заболевших уже здоровы (за сутки +26). Увы, не всем справились с болезнью. Сегодня стало известно о смерти еще 35 человек.

Всего регион потерял уже больше 3,5 тысяч человек: 3191 из них умер от коронавируса, еще у 327 зараженных в анамнезе были также и иные болезни, которые и стали причиной кончины.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 июля.

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