«Папа, смотри, кто-то тонет!»: Два сибиряка спасли 6-летнюю девочку, которую на матрасе унесло течением реки

Два сибиряка спасли 6-летнюю девочку, которую на матрасе унесло течением реки. Фото: личный архив героев статьи (слева направо Алексей Мурашов и Дмитрий Шошин).

- Папа, смотри! Там кто-то тонет, - крикнул 10 летний сын Алексею Мурашову. Мужчина обернулся. Действительно, посреди реки кто-то, зацепившись за надувной матрас, бултыхался в воде.

В тот день пляж на берегу реки Белой было яблоку негде упасть – жара. С близлежащих деревень приезжали целыми семьями, чтобы искупнуться и позагорать. 32-летний Алексей отдыхал не один, а с женой, сыном и другом Дмитрием Шошиным. Компания уже засобиралась домой, в Михайловку, но к ним подбежала встревоженная пара.

- Вы девочку шести лет здесь не видели? – супруги нервно оглядывались, потеряв из виду ребенка. Они были уверены, что дочка просто заигралась и бегает где-то на берегу. Однако все отдыхающие мотали головой, мол нет, маленькой девочки не замечали.

Однако спустя 20 минут стало ясно, куда исчезла девочка... Когда внимание Алексея привлек сын, указав на середину реки, кто-то из отдыхающих включил функцию приближения камеры на телефоне. Через секунду на всю округу раздался крик: «Это ребенок!».

- Мы с другом очень испугались за девочку, - делится с корреспондентом "КП"-Иркутск" Алексей Мурашов. - Схватили надувной матрас и побежали к воде. Река Белая не мелкая, да и течение нельзя назвать тихим. Главным страхом было то, что мы с Димой просто не успеем и девчушка утонет.

Весь пляж наблюдал за тем, как мужчины бросились на спасение 6-летней малышки.

- Мы успели. Течением матрас с ребенком почти прибило к противоположному берегу. Вытащили, а она даже не плакала, только дрожала. Конечно, столько времени провести в холодной воде, - рассказывает Алексей. - Мы с другом вынесли ее на пляж, чтобы согреть. Растерли ее и я пошел за спичками и дровами, чтобы разжечь небольшой костер. Да, на том берегу тоже отдыхали люди, но они даже не заметили, что на матрасе совсем один по течению сплавляется маленький ребенок.

Спустя несколько минут мужчины вместе с девчушкой сели на матрас и вернулись обратно на берег, где дочку передали в руки родителям. Счастливая мать плакала и все время благодарила спасителей. Пообещала позже приехать к ним с гостинцами. А сама перепуганная девчушка смогла только грустным тихим голоском выдавить "Спасибо".

- Наши жены так были рады, что мы успели ее спасти, - вспоминает Алексей. - А люди на пляже столпились вокруг меня и Димы и благодарили. Часто повторяли: «Молодцы парни». Друзья сказали, что нас пообещали представить к награде, но сам я ничего об этом не знаю.

Раньше ни Алексею, ни Дмитрию спасать людей не приходилось. Друзьям по 32 года. Оба проживают в селе Михайловка Черемховского района. Алексей Мурашов работает слесарем, Дмитрий Шошин механиком. И теперь их дети точно знают - чтобы стать героем, необязательно быть спасателем или полицейским.

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