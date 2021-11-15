Активный гражданин: иркутянин Евгений Ивашечкин сам заливает лед и тренирует детей на корте

Иркутянин Евгений Ивашечкин сам заливает лед и тренирует детей на корте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу на радость всему двору, подарить домашнюю библиотеку детскому дому или превратить подъезд в произведение искусства - разве это не поступок? Поступок. И о таком должен знать весь город.

Сегодня героем нашего проекта стал Евгений Ивашечкин. Он тренирует детей во дворе, но еще сам заливает лед на корте. Для этого сделал уникальную чудо-машину.

— Поливочная машина, швабра для выравнивания льда и устройство для нанесения разметки, — все, как у самолета: первый вылет сделали, а потом начинается доработка, — рассказывает о своих изобретениях Евгений Ивашечкин. Он инструктор городского спортивно-методического центра города Иркутска (ГСМЦ), за ним закреплен корт на улице Советской, 176. Сюда, в городок ИВВАИУ, каждый день приходят взрослые и дети поиграть в хоккей или покататься на коньках.

Евгений Николаевич, как вы поняли, не просто инструктор, а еще и самоделкин. Говорит, интересно «творить что-то самому, своими руками».

— Вот стоишь со шлангом лед заливаешь — и мерзнешь, — продолжает он. — Стал думать, как исправить ситуацию. В интернете посмотрел, как летом с помощью вертушки поливают газоны, и смастерил такую, но для льда, прикрепил ее на санки. Лед теперь тонким слоем ложится, а я не замерзаю. Еще швабра для разглаживания льда — сделал для нее более легкую ручку. Наконец, придумал машину для нанесения разметки.

На корт ИВВАТУ приходят мальчишки и девчонки со всей округи — из Копая, со стороны аэропорта, из самого городка бывшего училища. Приезжают и из других районов. Здесь есть освещение (кстати, руку к этому тоже инструктор приложил), лед прекрасен, а детям, которые приходят постоянно, выдают и клюшки, и амуницию, и даже коньки.

На самом деле инструкторы не только следят за состоянием льда на городских кортах, но еще и с местной ребятней занимаются. Приходят на корты и взрослые. Например, в том же городке ИВВАТУ.

— Шутливо называем наше сообщество НХЛ — ночная хоккейная лига, — улыбается Евгений Ивашечкин. — Играем три раза в неделю по вечерам в будни и утром в выходной. В среднем на льду собирается 15 — 18 человек. Самому старшему 62 года, а младшему 17. У нас есть общая группа в мессенджере, где обсуждаем все «тренировки». К нам даже из других районов приезжают, мы всем рады!

Евгению Николаевичу, кстати, 59 лет, из них 35 он отдал воинской службе.

— Когда ИВВАИУ закрыли, то все начало приходить в упадок, в том числе и корт. Смотреть на это было очень тяжело, — заключает наш герой. — Я вначале помогал инструкторам, а потом, когда освободилось место, меня пригласили. И вот уже три года с удовольствием здесь работаю.

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