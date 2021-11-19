Активный гражданин: иркутянка Ирина Балуева создала первый ТОС и он стал образцовым.

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу на радость всему двору, подарить домашнюю библиотеку детскому дому или превратить подъезд в произведение искусства - разве это не поступок? Поступок. И о таком должен знать весь город.

Хочешь – делай. Именно так говорили многие соседи Ирине Балуевой, когда в 2009 году она создавала первый в Иркутске ТОС в частном секторе. Его назвали «Мельниково». Он расположен в Свердловском районе недалеко от остановки «Кая» и сегодня объединяет тысячу человек, которые проживают в 400 домах на 11 улицах.

- Мы с мужем купили дом, - рассказывает Ирина Владимировна. - Переехали и сразу столкнулись с тем, что некуда вынести мусор, освещения нет, асфальта на дорогах тоже. И это в областном-то центре!

Ирина Балуева начала писать письма властям, а те предложили создать ТОС, мол, так решите все свои проблемы. Женщина не испугалась: написала устав, заинтересовала людей и организовала самоуправление. Начали с детской площадки.

- Наняли грейдер, разровняли пустырь, попросили в администрации Свердловского округа б/у конструкции (такие, к удивлению, нашлись и нам их дали), привезли, покрасили, починили - и готово! - вспоминает иркутянка.

Затем в районе установили контейнерную площадку (теперь их восемь), сделали освещение, оборудовали тротуары за счет городского бюджета, а видеонаблюдение сделали сами жители. Наконец, провели централизованное водоснабжение.

- Это было в 2014 году, после того, как мы ездили в Ангарск обмениваться опытом с другими ТОСами и там увидели, что в частном секторе провели воду, - поясняет председатель. - У нас же ее привозили на водовозках, это было очень неудобно. В итоге власти после обращений помогли сделать смету, проект, установили 8 колонок. И даже разработали инвестпроект, по которому воду до забора «Водоканал» подводил бесплатно. Воспользовалось этой возможностью треть жителей.

Вот такие праздники проводят жители.

Теперь вроде есть все - да не все. В 2021 году появятся две многофункциональные спортивные площадки - на улице Набережной Иркута (по инициативе местного депутата) и на территории лицея № 1 - этот проект активисты вместе с учениками, из родителями и учителями выиграли по программе «Народные инициативы». Теперь мечтают сделать в Мельниково остановку общественного транспорта поближе к домам, потому что до «Каи» - почти километр пути. И это еще не все. Славятся тосовцы своими шикарными праздниками.

- У нас есть совет ТОСа, в который входят 17 человек, - говорит Ирина Владимировна. - Это наш костяк активистов, которые организовывают масштабные праздники. У нас своя музыкальная аппаратура, много костюмов, палатка, микроволновка… День Нептуна - наш коронный праздник, на который приезжает очень много людей, а еще Масленица и другие.

И в пандемию без дела не сидели. Нельзя было праздники отмечать, так мы сделали сцену, стелы, обновили доску объявлений, еще один теннисный стол поставили.

Как же все удается? Откуда деньги? Ирина Балуева объясняет, что их ТОС участвует во всех проектах, какие только существуют в Иркутске. И всегда выигрывает. Это и конкурс «Социально значимый проект города Иркутска», и такие проекты, как «Миллион на добрые дела», «Народные инициативы» и другие.

- ТОС - это благотворительность добрыми делам, а все, что нужно, - свободное время, ум и руки, - заключает Ирина Владимировна. - Важно делать все для души.

День Нептуна - самый любимый.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Герои нашего двора, отзовитесь!

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону 8 (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

Заявки на участие в проекте принимаются до 12 декабря 2021 года. С 13 декабря на сайте irk.kp.ru будет запущено голосование за лучших, завершится оно 26 декабря. Те герои, которые получат больше всего симпатий горожан, станут победителями. Церемония награждения состоится в период с 27 по 30 декабря 2021 года. «Активных граждан» ждут подарки от администрации Иркутска, Общественной палаты Иркутска и «Комсомольской правды». Подробное положение о проекте на сайте irk.kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таксистка из Иркутска выследила и поймала виновника страшного ДТП

Иркутянка украсила творческими панно остановки города

Иркутянка Светлана Прокопенко сделала из подъезда библиотеку