Активный гражданин: учитель Яна Аниканова дарит лучшим ученикам книги

Обладательница диплома «Лучший учитель года» Яна Юрьевна Аниканова — преподаватель русского языка и литературы в гимназии № 44 г. Иркутска. Фото: из архива героини публикации

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу, подарить книги детскому дому или украсить подъезд картинами - каждый такой поступок делает наш город уютнее, а его жителей - чуточку счастливее. В этот раз мы расскажем о преподавателе русского языка и литературы Яне Аникановой. Она в 2021 году получила диплом «Лучший учитель года» за свой подход к образованию юных иркутян.

Найти свою пристань

— Понимать, кем ты хочешь стать, действительно важно, — считает обладательница диплома «Лучший учитель года» Яна Юрьевна Аниканова, преподаватель русского языка и литературы в гимназии № 44. Своим ученикам она всегда приводит в пример слова римского философа Сенеки: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».

Свой путь Яна Юрьевна нашла, когда училась в школе в родном Усть-Илимске. С двумя подругами в старших классах мечтали открыть свое образовательное заведение, чтобы обучать детей в новом формате. Поступили в Иркутский педагогический университет на факультет филологии. В связи с переездом оканчивала обучение уже в Саратовском педагогическом институте имени Федина. После вернулась в Усть-Илимск и начала работать учителем в школе № 8.

Открыть частное образовательное учреждение не получилось, но Яна Юрьевна поняла, что внедрять свои методы обучения можно и в муниципальной школе. Кстати, для Яны Аникановой участие в подобных конкурсах не в новинку. Она уже занимала третье место среди лучших учителей в Усть-Илимске.

— Я проработала в усть-илимской школе с 2003 по 2019 год, — говорит Яна Аниканова. — Примером для меня была и остается Светлана Александровна Асташова, коллега-наставник, которая сначала в роли завуча, а потом директора школы учила общению с детьми и родителями, выстраиванию логически грамотного урока. В выборе профессии на меня особое влияние оказали первая учительница Янина Любовь Георгиевна и учитель русского языка и литературы Раиса Афанасьевна Бондаренко. Я всегда хотела вести уроки как Раиса Афанасьевна. При ней можно было спорить, высказывать свою точку зрения, все обсуждать. Лучшим ученикам она дарила книги.

Яна Аниканова до сих пор хранит от нее сборник стихов поэтов Серебряного века «Там шепчутся белые ночи мои», полученный в дар за успехи в литературе. Декламирует по памяти стихи из этого сборника на уроках, так как почти все знает наизусть, а также продолжает эту добрую традицию, одаривая лучших учеников по предмету.

— Если учитель будет только ретранслятором знаний, он будет не интересен, — продолжает победительница. — Работа с детьми должна быть простроена так, чтобы им самим хотелось думать, искать, находить.

Своими наработками учитель делится на личном сайте. Там же отмечает успехи своих учеников. Последние с радостью делятся ссылками с заметками о себе. Яна Юрьевна хотела бы, чтобы когда-нибудь подобная интернет-платформа могла бы объединить все школы города.

— Что мы знаем об учениках соседних школ? Ничего! На слуху имена только тех, кто победил на олимпиадах или научных конференциях, — говорит Яна Аниканова. —

Хочется, чтобы и творческие учащиеся могли проявлять себя — загрузить, например, туда свои рисунки или игру на гитаре.

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Заявки на участие в проекте принимаются до 12 декабря 2021 года. С 13 декабря на сайте irk.kp.ru будет запущено голосование за лучших, завершится оно 26 декабря. Те герои, которые получат больше всего симпатий горожан, станут победителями. Церемония награждения состоится в период с 27 по 30 декабря 2021 года. «Активных граждан» ждут подарки от администрации Иркутска, Общественной палаты Иркутска и «Комсомольской правды». Подробное положение о проекте на сайте irk.kp.ru.

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