2018-10-03T04:48:04+03:00
Общество

В Иркутске начали готовить спецтехнику для уборки снега

По прогнозам Гидрометцентра первые осадки впадут уже 4 октября
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске подготовили спецтехнику для зимнего сезона.В Иркутске подготовили спецтехнику для зимнего сезона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более 130 единиц снегоуборочной техники подготовили в Иркутске к предстоящему зимнему сезону.

- Мы получаем за сутки метеосводку о предстоящих погодных условиях — рассказал директор «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. - Как только поступает сигнал об ухудшении погоды – реагируем незамедлительно. Вся необходимая дорожная техника готова, рабочие бригады – укомплектованы. Зимой в период снегопадов люди работают в круглосуточном режиме.

Предприятие уже закупило всю необходимую спецтехнику и материалы. Приобрели три тонны отсева для отсыпки дорог и 280 тонн пескосоляной смеси. Напомним, что первый снег в Иркутске по прогнозу Гидрометцентра ожидается уже завтра, 4 октября.

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