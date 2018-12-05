5 Дек. 13:43 2018-12-05T13:43:53+03:00

Прокуратура проводит проверку пожаров в сельских школах Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

К счастью жертв удалось избежать, никто не пострадал

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Установлением причин пожаров в школах Иркутской области займется прокуратура. Также проверят соблюдение правил пожарной безопасности.

Напомним, что 5 декабря сгорели здания школ в Киренском и Эхирит-Булагатском районах. Эвакуировали около 100 учеников и учителей. К счастью жертв удалось избежать, никто не пострадал.

- По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Обучение учащихся будет продолжено в других школах либо в других корпусах.

Тушением пожара занимались односельчане-добровольцы и прибывшие из районных центров спасатели.

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