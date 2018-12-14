СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-14T14:23:42+03:00

Движение по улице Мало-Якутская в Иркутске перекроют 15 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с проведением аварийных работ

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Водители, будьте внимательны! С 8 утра до 19.00 15 декабря будет закрыто движение по улице Мало-Якутская от улицы Лаптевых до улицы Марии Цукановой.

- Это связано с проведение аварийных работ, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Будут восстанавливать тепловые магистрали.

Учтите это при составлении маршрута движения.

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