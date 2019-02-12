12 Февр. 12:29 2019-02-12T12:29:23+03:00

С 12 по 27 февраля в Иркутске ограничат движение по переулку Пугачева. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта в переулке Пугачева.

- С 12 по 27 февраля движение будет частично ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связанно с проведением аварийных ремонтных работ на городских теплосетях.

Жители Иркутска, учтите это при составлении маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU