2019-02-12T12:29:23+03:00
Общество

С 12 по 27 февраля в Иркутске ограничат движение по переулку Пугачева

Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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С 12 по 27 февраля в Иркутске ограничат движение по переулку Пугачева.С 12 по 27 февраля в Иркутске ограничат движение по переулку Пугачева.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта в переулке Пугачева.

- С 12 по 27 февраля движение будет частично ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связанно с проведением аварийных ремонтных работ на городских теплосетях.

Жители Иркутска, учтите это при составлении маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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