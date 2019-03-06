МЧС: на льду Байкала начали появляться трещины

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-06T08:08:23+03:00

Выходить на поверхность озера в районах Байкальска, Утулика и Слюдянки уже опасно

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Ежегодно тысячи туристов прибывают на озеро Байкал, чтобы воочию увидеть чарующий и кристально чистый байкальский лед. Посмотреть на чудо природы приезжают даже Олимпийские чемпионы и зарубежные экстремалы. И даже проводят на нем настоящие футбольные матчи! Ради лайков в соцсетях, многочисленные отдыхающие выходят на поверхность озера, чтобы сделать красивые фотографии. Но спасатели предупреждают – гулять по льду уже становится опасно!

- На озере начались подвижки льда, в южной части Байкала образуются многочисленные трещины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из-за чего вода начала выступать на поверхность, что приводит к изменению ледового покрова.

По словам спасателей, трещины протянулись от села Ореховая до поселка Мангутай и от поселка Утулик до Байкальска. Кроме того небезопасно и на популярном маршруте «Старая Ангасолка-Слюдянка», там из-за потепления вода вышла на поверхность льда.

Увы, сезон ледовых прогулок подходит к концу. Спасатели рекомендуют не рисковать жизнью и отложить все переходы до следующей зимы.

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ИСТОЧНИК KP.RU