МЧС: на льду Байкала начали появляться трещины
Ежегодно тысячи туристов прибывают на озеро Байкал, чтобы воочию увидеть чарующий и кристально чистый байкальский лед. Посмотреть на чудо природы приезжают даже Олимпийские чемпионы и зарубежные экстремалы. И даже проводят на нем настоящие футбольные матчи! Ради лайков в соцсетях, многочисленные отдыхающие выходят на поверхность озера, чтобы сделать красивые фотографии. Но спасатели предупреждают – гулять по льду уже становится опасно!
- На озере начались подвижки льда, в южной части Байкала образуются многочисленные трещины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из-за чего вода начала выступать на поверхность, что приводит к изменению ледового покрова.
По словам спасателей, трещины протянулись от села Ореховая до поселка Мангутай и от поселка Утулик до Байкальска. Кроме того небезопасно и на популярном маршруте «Старая Ангасолка-Слюдянка», там из-за потепления вода вышла на поверхность льда.
Увы, сезон ледовых прогулок подходит к концу. Спасатели рекомендуют не рисковать жизнью и отложить все переходы до следующей зимы.
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ИСТОЧНИК KP.RU