СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-19T12:45:05+03:00

Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, водители! В Иркутске три дня ограничат движение по улице Карла Либкнехта.

- С 19 по 21 апреля на перекрестке Цимлянской и Карла Либкнехта ограничат движение, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на электросетях.

Автомобилисты, учтите временные изменения и продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU