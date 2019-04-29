СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-29T08:32:45+03:00

Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Иркутской области продолжает действовать пожароопасный сезон. Напомним, что он был введен 10 апреля, с его наступлением в Приангарье запрещено сжигать мусор, прошлогоднюю траву, разводить костры и жарить шашлыки на открытом огне. Нарушителей ждут штрафы. Однако не всех такие меры останавливают.

- За минувшие выходные патрульные задержали и оштрафовали 17 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Всего за 27 и 28 апреля в Приангарье зарегистрировано 90 пожаров, из них 52 это мусор и сухая трава.

Всего с начала действия пожароопасного режима, нарушителям выписали 353 штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU