2019-04-29T08:32:45+03:00
Происшествия

Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области

Всего в Приангарье потушили 90 пожаров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области.Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области продолжает действовать пожароопасный сезон. Напомним, что он был введен 10 апреля, с его наступлением в Приангарье запрещено сжигать мусор, прошлогоднюю траву, разводить костры и жарить шашлыки на открытом огне. Нарушителей ждут штрафы. Однако не всех такие меры останавливают.

- За минувшие выходные патрульные задержали и оштрафовали 17 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Всего за 27 и 28 апреля в Приангарье зарегистрировано 90 пожаров, из них 52 это мусор и сухая трава.

Всего с начала действия пожароопасного режима, нарушителям выписали 353 штрафа.

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Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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