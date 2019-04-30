Пожар в Иркутске: на улице Трактовая горит склад пиломатериалов
В пожарную службу Иркутска поступил сигнал о пожаре на улице Трактовая. Очевидцы рассказали, что горит пиломатериал на пункте отгрузки древесины.
Пожар в Иркутске: на улице Трактовая горит склад пиломатериалов.Видео: группа ДТП 38RUS.Предоставлено "КП"
- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Общая площадь пожара 300 квадратных метров.
Пока спасатели локализуют пламя. После того, как его потушат, место ЧП изучат инспекторы, которые и установят причины случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар под Иркутском: три жилых дома сгорели за вечер в поселке Парфеновка. Причина ЧП - неисправность электросети. (подробности).
Эвакуировали 56 детей: по факту пожара в детском доме Шелехова проводится проверка. Никто из воспитанников не пострадал. (подробности).
Еще пять лесных пожаров потушили в Иркутской области. На утро 30 апреля в Приангарье осталось три действующих очага. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU