2019-04-30T09:29:51+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутске: на улице Трактовая горит склад пиломатериалов

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар в Иркутске: на улице Трактовая горит склад пиломатериалов.Пожар в Иркутске: на улице Трактовая горит склад пиломатериалов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В пожарную службу Иркутска поступил сигнал о пожаре на улице Трактовая. Очевидцы рассказали, что горит пиломатериал на пункте отгрузки древесины.

Пожар в Иркутске: на улице Трактовая горит склад пиломатериалов.Видео: группа ДТП 38RUS.Предоставлено "КП"

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Общая площадь пожара 300 квадратных метров.

Пока спасатели локализуют пламя. После того, как его потушат, место ЧП изучат инспекторы, которые и установят причины случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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