СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-04T16:00:56+03:00

Шесть человек перевернулись на лодке на Теплых озерах в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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ЧП произошло на реке Ангаре, в районе Теплых озер в Иркутске. Днем, 4 мая там перевернулась металлическая моторная лодка с шестью пассажирами на борту. Детей среди них не было. Инцидент произошел около 17 часов. Спасатели прибыли на место через несколько минут и сумели вытащить из воды пять человек.

- Поиски шестого продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Спасенные мужчины сели в лодку без спасательных жилетов. Кроме того, они находились в алкогольном опьянении.

Сейчас в поисках еще одного пассажира с лодки задействовано 29 человек и 8 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU