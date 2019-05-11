СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-11T14:01:19+03:00

Пожар на пилораме тушат в Зиме. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибших и пострадавших нет

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В пожарную службу города Зима поступил звонок, очевидцы рассказали, что горит частная пилорама на улице Лесопильная. Прибывшие на место спасатели увидели кирпичное здание охваченное пламенем.

– Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Продолжается ликвидация открытого огня на площади около двух тысяч квадратных метров.

Причины ЧП пока неизвестны, их предстоит выяснить инспекторам пожарного надзора после того, как пламя будет локализовано и потушено полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU