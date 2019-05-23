2019-05-23T07:20:02+03:00
Общество

Группа «Чайф» и Татьяна Овсиенко приедут поздравить Иркутск с Днем города

Также для иркутян выступит, можно сказать, постоянный гость праздника Игорь Бутман
Мария КНЯЗЕВА
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Выступлениями известных артистов порадует иркутян День города 1 июня. Поздравить столицу Приангарья с 358-летием приедут джазмен Игорь Бутман со своим коллективом, певица Татьяна Овсиенко и группа «Чайф». Концерт с участием Татьяны Овсиенко начнется в 18.00 на площади у памятника Александру III. А «Чайф» и Игорь Бутман будут выступать с 19.00 на площади графа Сперанского.

- В этом году День города Иркутска совпал календарно с праздником День защиты детей, - отмечают в администрации Иркутска. - Поэтому будет много интерактивных площадок для ребятишек. Их разместят на островах Конный и Юность.

Ярким событием для иркутян, конечно, остается театрализованное шествие. В этом году темой карнавала станет Год театра. Многие горожане, организации и просто компании друзей уже дошивают свои костюмы.

Кстати, общественный транспорт 1 июня 2019 будет работать до часу ночи. Чтобы все успели побывать на концерте столичных звезд и, конечно, посмотреть салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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