Десять лет колонии: в Саянске осудили наркодилера
Саянский городской суд вынес приговор местному жителю, который продавал наркотики. О том, что в городе появился новый наркоторговец, полицейские узнали в июле 2018 года, тогда ему удалось продать дозу запрещенных синтетических веществ весом в 0, 373 грамма.
- Во время очередной попытки сбыта более крупной партии, мужчина был задержан после получения денег, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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