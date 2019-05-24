2019-05-24T08:27:16+03:00
Происшествия

Десять лет колонии: в Саянске осудили наркодилера

Следующие 10 лет и 6 месяцев мужчина проведет в тюрьме строго режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Десять лет колонии: в Саянске осудили наркодилера.Десять лет колонии: в Саянске осудили наркодилера.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Саянский городской суд вынес приговор местному жителю, который продавал наркотики. О том, что в городе появился новый наркоторговец, полицейские узнали в июле 2018 года, тогда ему удалось продать дозу запрещенных синтетических веществ весом в 0, 373 грамма.

- Во время очередной попытки сбыта более крупной партии, мужчина был задержан после получения денег, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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