ДТП в Иркутске: мотоциклист погиб при столкновении с грузовым поездом
Сегодня утром, 24 мая, на нерегулируемом ж/д переезде на улице Трактовая случилась страшная авария. Мужчина, управляя мотоциклом, столкнулся с грузовым поездом, с вагоном, груженным лесом. От травм водитель байка погиб на месте.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на этом участке улицы Трактовая затруднено, транспорт едет со скоростью 20-25 км/ч, но пробка небольшая.
На месте сейчас работают полицейские. Все обстоятельства ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU