ДТП в Иркутске: мотоциклист погиб при столкновении с грузовым поездом

СЕГОДНЯ 04:37 2019-05-24T04:41:15+03:00

ДТП в Иркутске: мотоциклист погиб от столкновения с грузовым поездом. Фото: соцсети, группа ДТП 38RUS Иркутск

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Сегодня утром, 24 мая, на нерегулируемом ж/д переезде на улице Трактовая случилась страшная авария. Мужчина, управляя мотоциклом, столкнулся с грузовым поездом, с вагоном, груженным лесом. От травм водитель байка погиб на месте.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на этом участке улицы Трактовая затруднено, транспорт едет со скоростью 20-25 км/ч, но пробка небольшая.

На месте сейчас работают полицейские. Все обстоятельства ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU