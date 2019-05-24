2019-05-24T04:41:15+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: мотоциклист погиб при столкновении с грузовым поездом

Обстоятельства ДТП уточняются
Мария КНЯЗЕВА
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ДТП в Иркутске: мотоциклист погиб от столкновения с грузовым поездом. Фото: соцсети, группа ДТП 38RUS ИркутскДТП в Иркутске: мотоциклист погиб от столкновения с грузовым поездом. Фото: соцсети, группа ДТП 38RUS Иркутск
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Сегодня утром, 24 мая, на нерегулируемом ж/д переезде на улице Трактовая случилась страшная авария. Мужчина, управляя мотоциклом, столкнулся с грузовым поездом, с вагоном, груженным лесом. От травм водитель байка погиб на месте.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на этом участке улицы Трактовая затруднено, транспорт едет со скоростью 20-25 км/ч, но пробка небольшая.

На месте сейчас работают полицейские. Все обстоятельства ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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