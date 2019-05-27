2019-05-27T05:14:59+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске и Иркутском районе: за неделю трое погибших и 32 пострадавших

Автодороги — места повышенной опасности
Мария КНЯЗЕВА
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ДТП в Иркутске и Иркутском районе: за неделю трое погибших и 32 пострадавшихДТП в Иркутске и Иркутском районе: за неделю трое погибших и 32 пострадавшихФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Будь вы пешеход или водитель автомобиля, мотоцикла, мопеда или любого транспортного средства, никогда не забывайте, что автодороги — места повышенной опасности. И не соблюдение правил дорожного движения может привести к трагедии.

Так, на прошлой неделе в Иркутске и Иркутской области после ДТП оборвалась жизнь двух мотоциклистов и одного пешехода. Один байкер врезался в грузовой поезд, второй - в дорожное ограждение.

- Также в ДТП пострадали 24 взрослых и 8 детей, - сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». - Всего было зарегистрировано 10 наездов на пешеходов, 9 столкновений транспортных средств, 2 наезда на велосипедистов, 2 опрокидывания автомобилей, 2 наезда на препятствия, 1 падение пассажира и 1 наезд на животное.

Берегите себя и окружающих: соблюдайте ПДД!

ИСТОЧНИК KP.RU

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