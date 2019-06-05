СЕГОДНЯ 06:52 2019-06-05T06:52:45+03:00

Бусы и кулоны: 12 килограмм незадекларированной бижутерии нашли у китайского туриста в Иркутске. Фото: пресс-служба иркутской таможни.

Мужчина рассказал, что привез их, как образцы для продавцов

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Ежегодно сотни тысяч китайских туристов приезжают в Иркутск. Так во время проверки пассажиров очередного рейса, который прибыл из Харбина, таможенники нашли крупную партию нелегальной бижутерии.

- Гражданин Китая не задекларировал 12 килограмм украшений, которые пытался провезти через «зеленый» коридор, - сообщили в пресс-службе иркутской таможни. – Сам мужчина рассказал, что партия предназначалась для демонстрации среди торговых представителей на рынках Иркутска, как образцы.

Все бусы и кулоны, привезенные иностранцем, изъяли. А на самого китайца завели административное дело. В ведомстве уточнили, что теперь мужчине грозит штраф и конфискация товара.

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ИСТОЧНИК KP.RU