СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-04T14:40:19+03:00

Везли без документов: партию из 10 тысяч куриных яиц задержали в Слюдянском районе. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

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Очередную партию груза нашли на полицейском посту «Рубеж» в Слюдянском районе. На этот раз в одной из фур, которую остановили инспекторы ГИБДД, во время досмотра нашли партию куриных яиц без документов.

- В нарушение ветеринарных правил, без сопроводительных документов из Красноярска в Читу перевозили 10800 яиц, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.

Вся партия изъята, а ее владельцу выписали штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU