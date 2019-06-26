СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-26T12:45:38+03:00

Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят 28 июня в Иркутской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

С 5.00 до 6.00 на участке с 57 по 60 километр пройдут взрывные работы

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В Шелеховском районе временно ограничат движение по федеральной трассе Р-258 «Байкал». 28 июня с 5.00 до 6.00 на участке с 57 по 60 километр пройдут взрывные работы.

- Просим учитывать эту информацию при планировании маршрута, - цитирует ИА «Сибирские новости» пресс-службу ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Кроме этого, дорожники напомнили водителям о необходимости соблюдения правил движения и требований временных дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU