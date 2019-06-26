2019-06-26T12:45:38+03:00
Общество

Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят 28 июня в Иркутской области

С 5.00 до 6.00 на участке с 57 по 60 километр пройдут взрывные работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят 28 июня в Иркутской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».Движение на трассе Р-258 «Байкал» остановят 28 июня в Иркутской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Изменить размер текста:

В Шелеховском районе временно ограничат движение по федеральной трассе Р-258 «Байкал». 28 июня с 5.00 до 6.00 на участке с 57 по 60 километр пройдут взрывные работы.

- Просим учитывать эту информацию при планировании маршрута, - цитирует ИА «Сибирские новости» пресс-службу ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Кроме этого, дорожники напомнили водителям о необходимости соблюдения правил движения и требований временных дорожных знаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые: вода в Байкале станет опасной для питья. На Всероссийском водном конгрессе директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов поднял проблему загрязнения озера. (подробности).

Пришла большая вода: летние паводки обрушились на Иркутскую область. Наиболее сложная обстановка в Тайшетском, Нижнеудинском и Черемховском районах. (подробности).

Болеем за наших на конкурсе Краса России 2019: Валерии Дорошкевич и Марине Мазуркиной нужна ваша поддержка. На моделей из Иркутской области и Бурятии уже обратили внимание представители глянцевых журналов и модных брендов. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Усолья-Сибирского приглашают принять участие в праздновании Дня Беларуси
Почти 25 миллионов рублей выделят на ремонт лестниц в Иркутске
Житель Бурятии убил 16-летнюю девушку за отказ в интиме
Следственный комитет начал проверку массового отравления шаурмой в Братске
Вендетта по – сибирски: иркутянка, поссорившаяся со своим знакомым, подожгла его автомобиль «Мерседес»
Экстренное предупреждение МЧС: под угрозой подтопления Тулун, Нижнеудинск и Бирюсинск
Из-за летних паводков режим ЧС ввели в поселке Соляная
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске с 14.00 продлен до 3 июля
Грузовик «УРАЛ», перевозивший вахтовиков, перевернулся в Бодайбинском районе, один человек погиб, пятеро пострадали
Дворы в Правобережном округе Иркутска преобразятся
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: сотрудничество палаты и Фонда развития промышленности Иркутской области дает реальные результаты
Подтвержден высокий научный авторитет журнала ИГУ
Отключение горячей воды в Октябрьском округах в Иркутске 2019: трубы останутся холодными до 20.00 26 июня
Среди выпускников школ Братска 56 золотых медалистов
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
ДТП в Братском районе: в лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек
Вместо варикоза получила некроз: иркутянка отсудила около 385 тысяч рублей за некачественное лечение
Убил из ревности и подался в бега: в Бурятии поймали мужчину, который три года скрывался от суда