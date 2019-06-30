СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-30T15:57:43+03:00

Наводнение в Нижнеудинске: в город привезли почти 13,5 тонн топлива Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Керосин необходим, чтобы обеспечить деятельность вертолетов после наводнения в Нижнеудинске

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Наводнение в Нижнеудинске отступает. Но последствия потопа, как и в других пострадавших от паводка населенных пунктах Иркутской области, еще ликвидировать долго. Так, в Нижнеудинск из Братска специально прибыл топливный заправщик.

- Он привез 17 кубометров керосина, то есть почти 13,5 тонн, - сообщает пресс-служба правительства региона. - Топливо необходимо для деятельности вертолетной группировки.

Тем временем, в Тулун направится вагон с гуманитарной помощью для пострадавшего населения и прибывших сотрудников МЧС. Им привезут одеяла, кровати, палатки.

А в Тайшете собирают деньги для пострадавших от потопа в этом районе Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU