2019-06-30T15:34:11+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: вагон с гуманитарной помощью отправится в пострадавший от стихии город

После наводнения в Тулуне местным жителям и спасателям крайне необходимы палатки, кровати, одеяла и другие вещи
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Наводнение в Тулуне: вагон с гуманитарной помощью отправится в пострадавший от стихии городНаводнение в Тулуне: вагон с гуманитарной помощью отправится в пострадавший от стихии городФото: Николай ТЕКАЛОВ
Изменить размер текста:

Итак, наводнение в Тулуне идет на спад. Однако масштаб разгула стихии таков, что еще долго будут ликвидироваться последствия. Для этого в город направляются сотрудники МЧС не только со всей области, но и с соседних регионов. Многие местные жители лишились всего - дома, имущества. Всем им обеспечивают пребывание в пунктах временного размещения. В Тулун направляется гуманитарная помощь.

- Так, вечером 30 июня в Тулун направляется вагон с помощью из государственного материального резерва - это палатки, кровати, одеяла и другие вещи и предметы, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Это необходимо и для пострадавших, и для спасателей, которые скоро прибудут в район для аварийно-восстановительных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет (подробности)

Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"

Вода после наводнения в Тулуне будет убывать не менее двух дней

Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших

Также среди пострадавших от наводнения в Иркутской области проводится вакцинация от гепатита А

Около 3 тысяч пострадавших в наводнении в Иркутской области обратились за материальной помощью

Люди морально убиты, многие потеряли все

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

60 собак и кошек везут в иркутский питомник К-9

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение в Нижнеудинске: в город привезли почти 13,5 тонн топлива
Сотрудники Росгвардии спасли утопающего 8-летнего мальчика в Нижнеудинске
Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"
Эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области: вирусологи отправятся в территории бедствия
Наводнение в Иркутской области: возможно, погибло около 650 домашних животных и уничтожены тысячи гектаров посевных площадей
Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет
Наводнение в Иркутской области: 17 тысяч жителей региона остались без электричества
Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметра
Наводнение в Иркутской области: в зонах затопления открыты пункты временного размещения
Более 30 тонн гуманитарной помощи собрано в Иркутске для пострадавших от наводнения
Когда откроют дорогу Братск-Иркутск: федеральная трасса в Тулунском районе пока закрыта
Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших
Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне: созданы группы для работы с населением
Открыта ли дорога в Тулуне: 30 июня трасса еще залита водой
Гуманитарная помощь для пострадавших от паводка в Тулуне: четыре тонны груза доставлено в город
Наводнение в Иркутской области: с 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголя
Ситуация с наводнением в Тулуне: вода отступает, дорожники начали расчищать улицы
Сергей Сокол: недопустимо, чтобы хлеб стоил 140 рублей за булку
Наводнение в Иркутской области: синоптики вновь прогнозируют повышение уровня воды в реках
Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов
Паводки в Иркутской области: в Тулуне развернут мобильный хлебзавод
Наводнение в Иркутской области: ночью 30 июня подтопило 84 дома в Тайшетском районе