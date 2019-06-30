СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-30T15:34:11+03:00

Наводнение в Тулуне: вагон с гуманитарной помощью отправится в пострадавший от стихии город Фото: Николай ТЕКАЛОВ

После наводнения в Тулуне местным жителям и спасателям крайне необходимы палатки, кровати, одеяла и другие вещи

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Итак, наводнение в Тулуне идет на спад. Однако масштаб разгула стихии таков, что еще долго будут ликвидироваться последствия. Для этого в город направляются сотрудники МЧС не только со всей области, но и с соседних регионов. Многие местные жители лишились всего - дома, имущества. Всем им обеспечивают пребывание в пунктах временного размещения. В Тулун направляется гуманитарная помощь.

- Так, вечером 30 июня в Тулун направляется вагон с помощью из государственного материального резерва - это палатки, кровати, одеяла и другие вещи и предметы, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Это необходимо и для пострадавших, и для спасателей, которые скоро прибудут в район для аварийно-восстановительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU