Наводнение в Тулуне: вагон с гуманитарной помощью отправится в пострадавший от стихии город
Итак, наводнение в Тулуне идет на спад. Однако масштаб разгула стихии таков, что еще долго будут ликвидироваться последствия. Для этого в город направляются сотрудники МЧС не только со всей области, но и с соседних регионов. Многие местные жители лишились всего - дома, имущества. Всем им обеспечивают пребывание в пунктах временного размещения. В Тулун направляется гуманитарная помощь.
- Так, вечером 30 июня в Тулун направляется вагон с помощью из государственного материального резерва - это палатки, кровати, одеяла и другие вещи и предметы, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Это необходимо и для пострадавших, и для спасателей, которые скоро прибудут в район для аварийно-восстановительных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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