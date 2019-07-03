Авиалесоохрана: в Иркутской области 3 июля горит более 18 000 га леса

СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-03T05:00:20+03:00

Приангарье снова лидирует по площади лесных пожаров в стране

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В огонь и воду. Две стихии бушуют в Иркутской области. Если западные районы Приангарья затопило разлившимися реками, то в еще нескольких районах полыхают деревья. По данным региональной диспетчерской службы ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», на 09.30 утра 3 июля в регионе горят леса на площади 18303 га. Всего зарегистрировано 39 очагов возгорания.

- Еще 11 пожаров на площади 2394 га находятся в локализованном состоянии, - отмечают в учреждении.

Напомним, что по данным Авиалесоохраны России, Иркутская область 2 июля была на втором месте по площади лесных пожаров, на первом — Красноярский край.

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ИСТОЧНИК KP.RU