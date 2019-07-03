СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-03T16:13:25+03:00

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне по временной схеме запустят воду Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Из-за паводка водоснабжение в городе пока не работает

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Паводки в Иркутской области хоть и отступают, но восстанавливаться пострадавшим населенным пунктам еще очень и очень долго. Так, в Тулуне только собираются запустить водоснабжение.

- На КЧС первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сообщил, что завтра в Тулуне планируется запустить воду по временной схеме, - сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, в городах и селах восстанавливают подачу электричества, оценивают ущерб, чтобы начать приводить в порядок дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU