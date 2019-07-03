Волонтеры в районы пострадавшие от наводнения: как стать добровольцем в Иркутской области

Всем миром сейчас помогают жителям затопленных городов, сел и поселков, которые пострадали от сильнейшего наводнения в Иркутской области. Сибиряки отправляют тонны гуманитарной помощи землякам, оставшимся без крыши над головой, но даже когда вода полностью уйдет, предстоит еще много работы по уборке завалов, которые оставит после себя стихия. И конечно здесь не обойтись без помощи добровольцев. Очередные группы волонтеров отправятся в пострадавшие районы 5 и 11 июля. Как попасть в их ряды?

- Сейчас почти все спасатели, военные, волонтеры находятся в Тулуне и Нижнеудинске, но есть ведь и совсем отдаленные пострадавшие поселения, где вода уже ушла, а добровольных помощников пока нет, - рассказывает "КП-Иркутск" один из организаторов Павел Циколин. – Вот туда мы и отправимся. Сейчас готовим два отряда, которые поедут в Чунский район. Одна группа из 20 человек отправится в деревню, в которой в 30 домах живут одни старики. А второй отряд из 10 человек поедет в отдаленные деревушки Нижнеудинского района.

Затопленные районы Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России.

Кто требуется? В первую очередь, это конечно физически крепкие мужчины. Ведь работать придется на протяжении 5 дней. К слову, питание, жилье, все необходимое оборудование предоставляют национальные сообщества Иркутска. Они же оплатят проезд на поезде.

- Сейчас набираем ребят из патриотических организаций, которые уже участвовали в подобных работах, - продолжает Павел Циколин. – Но не откажемся и от других желающих. Например, звонят бывшие военные с хорошей подготовкой, которые бывали в горячих точках. Что именно будем делать, мы уже решили вместе с местными властями. Прежде всего, это разбор завалов, расчистка дорог и дворов. Координировать нас будут не только спасатели, но и полиция, чтобы местные жители не приняли нас за мародеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717929" frameborder="0"></iframe> Проведение аварийно-восстановительных работ в Иркутской области.

Перед отправкой, группы добровольцев соберут для инструктажа. Профессиональные спасатели, расскажут о технике безопасности. Есть для волонтеров и целый перечень, что желательно взять с собой. Самое главное, не забыть комуфляжную одежду, термобелье, перчатки, спреи против комаров, спальники.

КОНКРЕТНО

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Подать заявку можно по телефону, указанному здесь

КОГДА ОТЪЕЗД

Отъезд волонтеров с ж/д вокзала Иркутска 5 и 11 июля.

Срок работ: 5 дней

Список вещей, которые необходимы волонтеру

- Личные документы, деньги

- Карта местности

- Телефон, фонарь, батарейки

- Часы, блокнот, карандаш

- Нож, топор, свисток

- Аптечка

- Теплая одежда

- Средства личной гигиены

- Посуда: кружка, миска, ложка

- Запас еды, вода 5-10 литров

- Спальник и коврик

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