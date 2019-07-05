Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: коров временно вывезут из города в иркутский питомник К-9
Пострадавший после паводков Тулун еще долго будут восстанавливать и приводить в порядок. На это время из города вывезут коров. Их примут на передержку в питомник К-9 в Иркутске. Об этом сообщает ИА "Байкал24".
Крупный рогатый скот, который хозяева пожелают сдать, бесплатно доставят на коневозке в областной центр. Как только их владельцы вернутся домой, животных привезут обратно в Тулун.
Напомним, сильнейшее наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Пострадали населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Зиминском районах. Тулуну пришлось тяжелее всего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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