Наводнение в Иркутской области: живыми найдены 24 человека, которых считали пропавшими без вести

Счастливым спасением можно назвать воссоединение с семьями 24 жителей пострадавших территорий. Родные ничего не знали об их судьбе и подали в розыск. Однако, когда вода начала спадать, люди смогли добраться домой.

-Несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Некоторые покинули затопленные дома и ожидали помощи у реки.

По каждому сообщению о пропавших без вести сыщики заводят дела о розыске. Для поиска пропавших детально обследуется место их проживания, прилегающие жилые и природные массивы, изучается круг знакомых, проверяются списки тех, кто попал в больницу.

По последним данным, числятся в списке пропавших без вести 13 жителей зоны бедствия. К сожалению, известно и о 21 погибшем.

Сотрудники полиции призывают жителей, оказавшихся на территории подтопления и длительное время не выходивших на связь с родственниками или знакомыми, сообщить им о своем местонахождении.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Большая вода ушла. Теперь все силы брошены на восстановление пострадавших от наводнения в Иркутской области районов. Работы предстоит огромное количество. Ущерб, нанесенный потоками разлившихся рек, предварительно 29 млрд рублей. 5 июля вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и губернатор региона Сергей Левченко отправились в рабочую поездку по территориям, пострадавшим от паводков. Подробнее >>>

В Иркутской области, по решению властей, введен новый вид компенсаций - за потерю скота и насаждений. В пострадавшей территории, где много сельского населения, фермеров и частного сектора в Тулуне и Нижнеудинске, где у каждого свое подворье, это очень актуально. О суммах компенсаций здесь

В Иркутской области ликвидируются последствия разрушительного наводнения.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717671" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

Денис Мацуев проведет благотворительный концерт для пострадавших от наводнения в Иркутской области (Подробности)

Наводнение в Иркутской области сейчас: стоит ли бояться эпидемии (Подробности)

Счастливая встреча: собаку, спасенную кинологами во время паводка в Тулуне, хозяева нашли в иркутском питомнике К-9 (Подробности)

Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск (Подробности)

Помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области: как перечислить деньги и куда нести вещи (Подробности)