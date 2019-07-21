Гороскоп на 21 июля от бурятских лам: устройте романтический ужин

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-21T06:26:55+03:00

А еще гороскоп на 21 июля говорит, что день благоприятен для шопинга и встреч с друзьями

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Воскресный день, выходной. Чем заняться? Узнаем, что говорит гороскоп на 21 июля от бурятских лам. Называется он зурхай. Нынче 19-й лунный день с элементом Ветер, день Солнца.

Итак, день будет крайне удачным для всех, кто родился в Год дракона. Но и для остальных благоприятных моментов предостаточно. Так, в это воскресенье самое время для шопинга - пора покупать новые вещи! И продукты, кстати, тоже. Днем - прогулки по магазинам, а вечером неплохо будет провести время с близкими. Например, устроить романтический ужин для своей второй половинки или, наконец, встретиться с друзьями. Можно обновить имидж, ведь гороскоп на 21 июля гласит, что стрижка - непременно к встрече с хорошим человеком.

А что не стоит сегодня делать? Не рекомендуется отдавать дочь замуж или приводить невестку. А еще приобретать домашних животных, особенно скот. От путешествий тоже стоит воздержаться. Для похорон и поминок также не самый подходящий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU