СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-23T09:39:17+03:00

Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом Фото: Николай ТЕКАЛОВ

На месте работают спасатели, приехали четыре пожарные машины

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Вой пожарных сирен, по центру города одна за другой мчатся машины спасателей. Такую картину наблюдали встревоженные иркутяне днем 23 июля. Оказывается, четыре пожарные машины летели тушить пожар на улице Горная в Иркутске, неподалеку от торгового центра "Карамель". Там горит деревянный одноэтажный дом. На месте дежурит также автомобиль скорой помощи.

Есть ли пострадавшие в пожаре, пока неизвестно. Спасатели работают на месте ЧП. Подробности станут известны позже.

На месте работают спасатели, приехали четыре пожарные машиныФото: Николай ТЕКАЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU