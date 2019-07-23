2019-07-23T09:39:17+03:00
Происшествия

Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом

На месте работают спасатели, приехали четыре пожарные машины
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный домПожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный домФото: Николай ТЕКАЛОВ
Изменить размер текста:

Вой пожарных сирен, по центру города одна за другой мчатся машины спасателей. Такую картину наблюдали встревоженные иркутяне днем 23 июля. Оказывается, четыре пожарные машины летели тушить пожар на улице Горная в Иркутске, неподалеку от торгового центра "Карамель". Там горит деревянный одноэтажный дом. На месте дежурит также автомобиль скорой помощи.

Есть ли пострадавшие в пожаре, пока неизвестно. Спасатели работают на месте ЧП. Подробности станут известны позже.

На месте работают спасатели, приехали четыре пожарные машины Фото: Николай ТЕКАЛОВ

На месте работают спасатели, приехали четыре пожарные машиныФото: Николай ТЕКАЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта

Они находились на территории России без разрешительных документов и нарушали правила пребывания в стране (подробности)

Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы

Его фирма занималась строительством жилых домов, цена возведения которых превысила реальную стоимость в два раза (подробности)

25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском

Иннокентия Сергеева ищет полиция (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меры по развитию несырьевого экспорта обсудят на Байкальском международном форуме партнеров
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 26 июля
На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы
25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском
Полицейские задержали банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Иркутске
Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутске
У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных
"Сэкономил" на гостинице в свою пользу: за обман предприятия командированному выписали штраф
Мемориал "Вечный огонь" благоустроят в Иркутске
Депутат из Бурятии отправится в колонию на 9,5 лет за незаконную рубку леса
Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит
Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля
Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении
За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей