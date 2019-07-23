Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом
Вой пожарных сирен, по центру города одна за другой мчатся машины спасателей. Такую картину наблюдали встревоженные иркутяне днем 23 июля. Оказывается, четыре пожарные машины летели тушить пожар на улице Горная в Иркутске, неподалеку от торгового центра "Карамель". Там горит деревянный одноэтажный дом. На месте дежурит также автомобиль скорой помощи.
Есть ли пострадавшие в пожаре, пока неизвестно. Спасатели работают на месте ЧП. Подробности станут известны позже.
На месте работают спасатели, приехали четыре пожарные машиныФото: Николай ТЕКАЛОВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
Они находились на территории России без разрешительных документов и нарушали правила пребывания в стране (подробности)
Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы
Его фирма занималась строительством жилых домов, цена возведения которых превысила реальную стоимость в два раза (подробности)
25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском
Иннокентия Сергеева ищет полиция (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU