2019-07-24T13:40:02+03:00
Происшествия

Аферисты украли 120 тысяч рублей у учительницы из Усолья-Сибирского

Ей позвонила мошенница и представилась банковским сотрудником
Любовь АРБАТСКАЯ
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Аферисты украли 120 тысяч рублей у учительницы из Усолья-СибирскогоАферисты украли 120 тысяч рублей у учительницы из Усолья-СибирскогоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области. Новой жертвой стала учительница одной из школ Усолья-Сибирского.

- Скажите, а вы никому не переводили деньги со своего счета? - спросила аферистка, позвонив усольчанке. - Я сотрудник банка. Мы заметили подозрительную операцию перевода с вашей карты. Но ее можно прервать, если карту заблокировать.

Учительница испугалась, что потеряет все сбережения. Она продиктовала мошенникам все пароли своей карты, зачитывала коды из смс-ок, которые приходили от банка. В итоге случилось то, чего сибирячка так боялась. С ее счета сняли 120 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Напомним, что банковские работники не звонят владельцам карты, чтобы просить коды и пароли от карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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