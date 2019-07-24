СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-24T13:40:02+03:00

Аферисты украли 120 тысяч рублей у учительницы из Усолья-Сибирского Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области. Новой жертвой стала учительница одной из школ Усолья-Сибирского.

- Скажите, а вы никому не переводили деньги со своего счета? - спросила аферистка, позвонив усольчанке. - Я сотрудник банка. Мы заметили подозрительную операцию перевода с вашей карты. Но ее можно прервать, если карту заблокировать.

Учительница испугалась, что потеряет все сбережения. Она продиктовала мошенникам все пароли своей карты, зачитывала коды из смс-ок, которые приходили от банка. В итоге случилось то, чего сибирячка так боялась. С ее счета сняли 120 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Напомним, что банковские работники не звонят владельцам карты, чтобы просить коды и пароли от карты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бурятии погиб турист из Чехии: он сорвался со скалы в Аршане

СК проводит доследственную проверку (подробности)

Держались за лодку и звали на помощь: полицейский из Братска спас трех тонущих рыбаков

Кирилл Столяров вытащил из воды рыбаков, которые перевернулись на моторной лодке и не смогли доплыть до берега (подробности)

Аварийные дома сносят в пострадавшем от наводнения Тулуне

Жильцы забрали уцелевшие вещи, но оставаться в разрушенных строениях опасно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU