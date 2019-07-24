2019-07-24T14:32:10+03:00
Звезды

Вардавар 2019: в Иркутске состоится большой армянский праздник

27 июля можно будет попробовать народную кухню, так как состоится праздник Вардавар 2019
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вардавар 2019: в Иркутске пройдет большой армянский праздникВардавар 2019: в Иркутске пройдет большой армянский праздник
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Почему бы в выходной день не сходить на традиционный армянский праздник "Вардавар" 2019? Необычно, интересно. Можно будет угоститься вкусными национальными армянскими блюдами. Да и в целом программа насыщенная: яркий концерт, где прозвучат такие инструменты, как дудука и зурна, мастер-класс армянского танца кочари и даже народная борьба "кох". И культура, и спорт - вот такой разнообразный праздник. А еще планируют провести викторину.

Ну и, конечно же, состоится обряд, без которого не обходится ни один "Вардавар". Это обливание водой на берегу реки. Если денек выдастся жаркий, то эта веселая традиция придется как нельзя кстати.

Итак, праздник "Вардавар" 2019 состоится в субботу, 27 июля, на острове Юность. Начало в 13 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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