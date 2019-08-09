2019-08-09T12:29:42+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на выезде из Тулуна: один человек погиб в столкновении Тойоты Камри и грузовика

Водитель легковушки выехал на встречную полосу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП на выезде из Тулуна: один человек погиб в столкновении Тойоты Камри и грузовика. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Смертельное ДТП на выезде из Тулуна: один человек погиб в столкновении Тойоты Камри и грузовика. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла днем, 9 августа на 3-м километре трассы «Вилюй», на выезде из Тулуна. Около 15.20 часов, 52-летний водитель Тойоты Камри, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Исудзу Форвард.

- От полученных травм водитель легкового авто скончался еще до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас все обстоятельства этого ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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