2019-11-18T10:07:12+03:00
Общество

Смертельное ДТП в Иркутске: столкнулись автобус и легковая, погибла женщина

Авария произошла днем 18 ноября, в аварии погибла пассажирка "Лады Приора"
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В аварии на пересечении улиц Рабочего штаба и Петрова погибла женщина.В аварии на пересечении улиц Рабочего штаба и Петрова погибла женщина.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сегодня, 18 ноября на пересечении улиц Рабочего штаба и Петрова в Иркутске в 13.50 столкнулись автобус "ЛИАЗ" и "Лада Приора". От полученных травм пассажирка автомобиля погибла. В автобусе, следовавшем по маршруту №8, находилось 15 пассажиров, сведений о пострадавших нет.

- На месте аварии работают два экипажа ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Один экипаж составляет схему места ДТП, второй регулирует движение.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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