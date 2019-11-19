Мерседес сгорел ночью в Свердловском районе Иркутска

СЕГОДНЯ 06:42 2019-11-19T07:11:36+03:00

"Мерседес Бенц" сгорела ночью на улице Костычева, 27/7 в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Автомобиль "Мерседес-Бенц" загорелся ночью на улице Костычева, 27/7 в 19 ноября. Вызов на пуль спасателей поступил в 3.34, машину потушили в 3.45.

- Пожарные не могли 10 минут попасть во двор, - сообщает в Instagram-аккаунте ГУ МЧС России по Иркутской области, - Проезды были закрыты припаркованными автомобилями.

Причина и виновник пожара сейчас устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU