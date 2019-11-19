2019-11-19T07:11:36+03:00
Происшествия

Мерседес сгорел ночью в Свердловском районе Иркутска

Причина пожара пока устанавливается
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
"Мерседес Бенц" сгорела ночью на улице Костычева, 27/7 в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области."Мерседес Бенц" сгорела ночью на улице Костычева, 27/7 в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Автомобиль "Мерседес-Бенц" загорелся ночью на улице Костычева, 27/7 в 19 ноября. Вызов на пуль спасателей поступил в 3.34, машину потушили в 3.45.

- Пожарные не могли 10 минут попасть во двор, - сообщает в Instagram-аккаунте ГУ МЧС России по Иркутской области, - Проезды были закрыты припаркованными автомобилями.

Причина и виновник пожара сейчас устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бросила в сугроб и ушла: сибирячка оставила 1,5-годовалую дочь умирать на морозе. Девочка чудом выжила, получив обморожение. (подробности)

Повалили на землю и стали рвать: водитель из Усть-Кута отбил 10-летнего школьника от стаи агрессивных собак. Алексей Остертаг случайно увидел, как три бездомных пса кусают мальчишку, и бросился на помощь [фото] (подробности)

Водитель маршрутки из Черемхова во время рейса задержал грабителя и сдал его полиции. Андрей Банин выбежал из салона и догнал преступника [фото]. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взрыв в Хомутово 19 ноября: разбитые окна в соседних домах, пожар и паника
ХК «Ермак» во второй раз проиграл «Рубину» из Тюмени
На сессии Заксобрания Иркутской области 20 ноября рассмотрят 30 вопросов
Вниманию автомобилистов: В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах
Новый предмет в школьной программе: дети будут изучать основы кибербезопасности
"Объездной Усолья-Сибирского" быть: в Иркутской области приступили к строительству нового участка трассы Р-255 "Сибирь"
Факты появления заявлений на материальную помощь от людей, не пострадавших от наводнения, проверят
В Иркутске появится памятник императору Николаю II
«Ростелеком» вошел в число лучших предприятий и организаций Иркутской области
Предприниматели вне закона: семейная пара из Бурятии выловила омуля на 700 тысяч рублей
За неделю в Иркутской области ОРВИ подхватили больше 12,5 тысяч человек
Мужчину, летевшего из Москвы в Иркутск, задержали за курение на борту самолета
Сергей Сокол: Иркутская область нуждается в улучшении инвестиционного климата
В ИГУ приветствовали первокурсников
20 ноября при покупке «Комсомолки» каждому читателю вкусный подарок
Пришлось стрелять по колесам: пьяного лихача задержали полицейские во время погони в Тайшете
Электричество отключили утром 19 ноября в Октябрьском районе Иркутска
Пришел, увидел, победил: кубинец укротил иркутских крокодилов
Немного потеплело: прогноз погоды на 19 ноября в Иркутске
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл тюменскому «Рубину»