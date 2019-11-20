В Свирске неизвестный водитель сбил 16-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-20T09:51:05+03:00

Сотрудники полиции разыскивают водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе в Свирске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сейчас полиция разыскивает водителя и автомобиль

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Сотрудники Черемховского отдела полиции разыскивают водителя, который днем 19 ноября сбил девушку и скрылся с места ДТП. Авария случилась на улице Комсомольской около дома №13. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно транспортного пришествия девушка получила травмы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Сейчас идет розыск виновника ДТП и автомобиля.

Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией или был свидетелем аварии, обратиться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU