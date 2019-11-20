2019-11-20T09:51:05+03:00
Происшествия

В Свирске неизвестный водитель сбил 16-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП

Сейчас полиция разыскивает водителя и автомобиль
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Сотрудники полиции разыскивают водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе в Свирске.Сотрудники полиции разыскивают водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе в Свирске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Сотрудники Черемховского отдела полиции разыскивают водителя, который днем 19 ноября сбил девушку и скрылся с места ДТП. Авария случилась на улице Комсомольской около дома №13. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно транспортного пришествия девушка получила травмы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Сейчас идет розыск виновника ДТП и автомобиля.

Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией или был свидетелем аварии, обратиться в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вниманию автомобилистов: В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах. Кроме этого с 20 декабря будет запрещена стоянка на улице Чудотворской в центре. (подробности)

Пришлось стрелять по колесам: пьяного лихача задержали полицейские во время погони в Тайшете. Водитель Ниссана пытался скрыться за городом. (подробности)

Выпил, сел за руль — в тюрьму: нетрезвого водителя проговорили к реальному сроку в Иркутской области. Такое решение вынес Усть-Кутский городской суд. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24