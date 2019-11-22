Три человека погибли на пожарах в Иркутской области 22 ноября
В Иркутской области число пожаров растет с каждой неделей. Только за первую половину дня, 22 ноября в регионе зафиксировано 14 пожаров. Не обошлось без жертв. В Усольском и Тулунском районах погибли три человека, один получил травмы.
- С приходом в регион холодов ухудшилась обстановка с пожарами в жилом секторе и гибелью людей на них, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Основная причина участившихся ЧП - нарушения требований пожарной безопасности людьми в алкогольном опьянении.
Спасатели просят жителей Приангарья соблюдать правила безопасности при печном отоплении домов, использовании обогревателей, а также при прогреве автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU