2019-11-22T15:03:15+03:00
Происшествия

Три человека погибли на пожарах в Иркутской области 22 ноября

Только за первую половину дня в регионе произошло 14 пожаров [видео]
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Иркутской области увеличилось число пожаров в частном секторе.В Иркутской области увеличилось число пожаров в частном секторе.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области число пожаров растет с каждой неделей. Только за первую половину дня, 22 ноября в регионе зафиксировано 14 пожаров. Не обошлось без жертв. В Усольском и Тулунском районах погибли три человека, один получил травмы.

- С приходом в регион холодов ухудшилась обстановка с пожарами в жилом секторе и гибелью людей на них, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Основная причина участившихся ЧП - нарушения требований пожарной безопасности людьми в алкогольном опьянении.

Спасатели просят жителей Приангарья соблюдать правила безопасности при печном отоплении домов, использовании обогревателей, а также при прогреве автомобилей.

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В Иркутской области увеличилось число пожаров в частном секторе.ГУ МЧС по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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